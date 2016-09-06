八德塑膠加工廠大火 延燒2民宅、住戶倉皇逃

桃園八德塑膠加工廠火警，出動近百消防人員、義消灌救。（記者鄭淑婷攝）

2016-09-06 02:09

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市八德區華康街興化成塑膠加工廠，昨天深夜10點18分發生火警，裏頭堆放塑膠粒等易燃物品，火勢迅速吞噬一層樓鐵皮廠房，現場不斷傳出爆炸聲響，竄升的濃煙及刺鼻塑膠味，附近八德、中壢一帶居民都聞得到，桃園市消防局第一大隊出動近百名消防人員、義消前往灌救，火勢猛烈延燒鄰近2間民宅及樹林，其中蔡姓住戶一家6口緊急逃生。

第一大隊大隊長李振坪表示，發生火警的鐵皮工廠位於山坡，周邊為狹小巷弄，抵達現場時水源一度不足，抽取附近大圳水源並利用 119 APP尋找最近的消防栓，消防人員在工廠周邊拉起10多條水線灌救，火勢於11點52分控制、不再延燒。

消防人員灌救直到凌晨仍持續射水，整間工廠已被燒毀、坍塌，所幸工廠員工都於第一時間逃出，火警沒有造成人員傷亡，燒毀面積及起火原因仍待進一步調查。