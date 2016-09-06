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惡煞當街械鬥擄人關後車廂 竹山警鎖定嫌犯追查 八德塑膠加工廠大火 延燒2民宅、住戶倉皇逃
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惡煞當街械鬥擄人關後車廂 竹山警鎖定嫌犯追查

2016-09-06  01:50

〔即時新聞／綜合報導〕南投竹山鎮今早發生一起槍械鬥毆事件，數名惡煞當街擄人，還關進放置行李的後車廂。晚間監視器畫面曝光，引起網友熱議。據了解，警方已經掌握嫌犯身分，近日就會將他們傳喚到案說明。

網友晚間在臉書《爆料公社》PO出一段影片，畫面中一群青少年原本聚集在路邊騎樓，突然一輛轎車停下，衝出多名惡煞，還手持球棍、槍械等武器，朝著少年開槍、毆打，雖然有部分少年逃過一劫，不過影片中可以看到，一名穿著卡其褲男子遭惡煞押上後車廂後，車子就揚長而去，不知所蹤。

這段械鬥影片引起網友高度討論，對此爆料公社小編指出，有網友匿名爆料，此事件還有後續，並PO出另一段影片。惡煞離開後，原本聚集在一起的青少年也回到現場，不過其中一名身穿牛仔褲的男子，遭對方嚴重砍傷，倒在地上奄奄一息，警方獲報後也連忙趕到現場。

根據《蘋果》報導，警方指出，影片中穿著牛仔褲、被砍到倒地不起者為22歲余姓男子。糾紛的起源是5日凌晨余男和朋友在雲林的KTV喝酒，卻與人爆發口角衝突，對方疑似不滿，才會在早上尋仇至竹山開槍警告，並押走他的同伴、卡其褲少年逼問余男行蹤。

此外，現場傳出的槍聲，經鑑識後發現，擊發的是鋼珠，目前警方已經掌握嫌犯身分，近日就會傳喚到案說明。

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  • 南投竹山鎮今早發生一起槍械鬥毆事件，警方已經掌握嫌犯身分。（圖擷自臉書爆料公社）

    南投竹山鎮今早發生一起槍械鬥毆事件，警方已經掌握嫌犯身分。（圖擷自臉書爆料公社）

  • 22歲余姓男子被砍到倒地不起。（圖擷自臉書爆料公社）

    22歲余姓男子被砍到倒地不起。（圖擷自臉書爆料公社）

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