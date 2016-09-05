桃園八德深夜火警 鐵皮工廠陷火海
2016-09-05 23:55
桃園八德鐵皮塑膠加工廠發生火警。（記者鄭淑婷翻攝）
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德區華康街一處鐵皮塑膠加工廠，今天晚上10點多發生火警，工廠陷入火海，桃園市消防局第一大隊茄苳分隊據報前往灌救。
目前火勢已控制，消防人員表示，現場沒有人員受傷、受困，起火原因仍待調查。
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