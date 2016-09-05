| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

桃園八德深夜火警 鐵皮工廠陷火海

桃園八德鐵皮塑膠加工廠發生火警。（記者鄭淑婷翻攝）

2016-09-05  23:55

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德區華康街一處鐵皮塑膠加工廠，今天晚上10點多發生火警，工廠陷入火海，桃園市消防局第一大隊茄苳分隊據報前往灌救。

目前火勢已控制，消防人員表示，現場沒有人員受傷、受困，起火原因仍待調查。

廣告
  • 桃園八德鐵皮塑膠加工廠發生火警。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園八德鐵皮塑膠加工廠發生火警。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 桃園八德鐵皮塑膠加工廠發生火警。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園八德鐵皮塑膠加工廠發生火警。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 桃園八德鐵皮塑膠加工廠發生火警。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園八德鐵皮塑膠加工廠發生火警。（記者鄭淑婷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 八德區 火警 鐵皮工廠
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：桃園八德深夜火警 鐵皮工廠陷火海


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.