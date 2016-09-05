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繼日警逮4名毒販 泰國又傳台人因毒遭逮

2016-09-05  22:57

〔即時新聞／綜合報導〕台日警方聯手破獲173公斤安非他命毒品走私案，逮捕4名台灣籍男子，引發社會關注，不料今日泰國警方也查獲3155公斤大麻，並逮捕1名台籍男子。

根據《中央社》報導，泰國肅毒局和邊境警察隊今日在春武里省一處倉庫發現3155公斤大麻，並逮捕現年64歲的台籍男子及44歲的泰國籍男子，我國駐泰國代表處接獲通知後，已經派員前往了解狀況，並打算和泰國警方聯手，一同追查販毒集團。

報導指出，泰國警方初步調查發現，3155公斤大麻由寮國運送至泰國，預計轉往澳洲，至於其他細節仍有待警方調查。

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  • 泰國警方今日查獲3155公斤大麻，並逮捕1名台籍男子。（法新社）

    泰國警方今日查獲3155公斤大麻，並逮捕1名台籍男子。（法新社）

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