開警車追公車 熱心警幫女高中生找回錢包
2016-09-05 22:29
〔記者姚岳宏／台北報導〕1名17歲高二女生搭公車回家，下車卻忘拿錢包，她含著眼淚衝進文山一分局木新派出所求助，值班女警劉欣怡獲悉後，馬上開著警車載她去追公車，費了一番功夫，終於尋回遺落的錢包，才使女學生破涕為笑。
上週五深夜時分，女學生焦急地進到派出所尋求協助，警員劉欣怡詢問得知，女學生大約是晚間10時40分在永安市場捷運站，搭乘「綠2」公車返家，11時30分許在景美女中站下車，下車才發現錢包不見了，「可能是掉在公車上！」
劉員研判該班公車尚未走遠，立即利用手機公車APP的定位功能找尋，發現公車還在木新路一帶，隨即駕警車去追車，5分鐘後在木新路3段及興隆路口攔下一輛「綠2」公車，可惜經詢問確認，並非女學生所搭乘的那輛公車，但劉員鍥而不捨，再進一步向司機詢問綠2公車的總站位置，得知位於新北市新店區寶橋路附近，再度駕車前往。
皇天不負苦心人，原來女學生搭乘的該班公車剛返回總站，且司機還在站內未下班，在司機協助下，女學生順利在車上尋回遺落錢包，女學生原本擔憂神情，瞬間轉為喜悅，直向員警道謝。
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