7旬老翁嘴饞偷芭樂？ 半夜傴僂出門全都錄

2016-09-05 22:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「護農專案」是目前屏東警方的工作重點，各分局除加強巡邏郊區僻靜農園、果園及漁塭等，並盤查可疑人、車，各轄還成立相關護農專案群組，近日屏東降下大雨，就有1名72歲的長者，竟不安於室深夜偷芭樂！

近來下雨又接近中秋節，各式水果價格逐漸水漲船高，東港警方日前接獲農民報案，指他位於新園鄉的芭樂園遭竊，且一次還是拿走15台斤的芭樂。

警方獲報隨即展開偵查，調閱案發現場監視器，在電眼螢幕內發現有1男子騎乘機車，深夜摸黑，且還破壞圍網再侵入芭樂園行竊，拿著1大袋的芭樂揚長而去，但卻完全沒注意到他的犯行已全都錄，警方比對作案車輛，隨即循線緝獲嫌疑人李姓老翁。

警方從影像研判，該男子走路傴僂，應為老人，但卻能搬運約15台斤的芭樂，是另類老當益壯，只是體力用錯了地方。

高齡72歲的李嫌被警方找到住處時，還數度直呼「不可能」，因為「根本沒有人看到他犯案」，不過警方出示證據打老臉，李嫌始坦承行竊不諱，報案農民則是對警方破案高效率讚賞不已，全案依竊盜罪函送偵辦。