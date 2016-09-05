樂陞案破局 北檢：百尺竿頭負責人6月已離境
2016-09-05 21:46
〔即時新聞／綜合報導〕日商「百尺竿頭」數位科技併購樂陞科技破局，成為台灣證券史上首遭公開收購成功，但卻付不出錢的案例，令小股民相當錯愕、憤怒。金管會日前已對百尺竿頭提出告發，檢調開始介入偵辦；台北地檢署檢肅黑金專組調閱百尺竿頭日籍負責人KASHINO YOSHIAKI（樫埜由昭）入出境資料，發現他已於今年6月間離境，不知去向。
綜合媒體報導，台北地檢署檢肅黑金專組調閱他字案被告樫埜由昭入出境資料，發現該名日籍負責人，早在今年6月間已離台，並未再返回台灣，而其位於新北市板橋區的公司所在地，也像是登記的紙上公司；種種事跡顯示樂陞案疑雲重重，檢調不敢大意，已繼續調閱相關資料，以釐清事件始末。
經濟部商業司公司資料查詢系統顯示，百尺竿頭是於2014年9月29日核准設立的僑外資公司，資本額5000萬元，負責人為日籍的樫埜由昭，以英屬維京群島商來台註冊；去年已入股樂陞約5.4％，今年5月31日宣布以每股128元公開收購3.8萬張樂陞股，總價48.64億元。
收購案曝光後，樂陞股價並沒有太大的變化，但自7月底開始，股價曾衝高至115.5元，百尺竿頭則於8月31日、收購案的最後一天，表示無力繳款，導致樂陞股價重挫，至今日連4根跌停，造成投資的股民們大失血。
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