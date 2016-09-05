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樂陞案破局 北檢：百尺竿頭負責人6月已離境

2016-09-05  21:46

〔即時新聞／綜合報導〕日商「百尺竿頭」數位科技併購樂陞科技破局，成為台灣證券史上首遭公開收購成功，但卻付不出錢的案例，令小股民相當錯愕、憤怒。金管會日前已對百尺竿頭提出告發，檢調開始介入偵辦；台北地檢署檢肅黑金專組調閱百尺竿頭日籍負責人KASHINO YOSHIAKI（樫埜由昭）入出境資料，發現他已於今年6月間離境，不知去向。

綜合媒體報導，台北地檢署檢肅黑金專組調閱他字案被告樫埜由昭入出境資料，發現該名日籍負責人，早在今年6月間已離台，並未再返回台灣，而其位於新北市板橋區的公司所在地，也像是登記的紙上公司；種種事跡顯示樂陞案疑雲重重，檢調不敢大意，已繼續調閱相關資料，以釐清事件始末。

經濟部商業司公司資料查詢系統顯示，百尺竿頭是於2014年9月29日核准設立的僑外資公司，資本額5000萬元，負責人為日籍的樫埜由昭，以英屬維京群島商來台註冊；去年已入股樂陞約5.4％，今年5月31日宣布以每股128元公開收購3.8萬張樂陞股，總價48.64億元。

收購案曝光後，樂陞股價並沒有太大的變化，但自7月底開始，股價曾衝高至115.5元，百尺竿頭則於8月31日、收購案的最後一天，表示無力繳款，導致樂陞股價重挫，至今日連4根跌停，造成投資的股民們大失血。

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  • 檢調介入樂陞案，台北地檢署檢肅黑金專組調閱百尺竿頭日籍負責人樫埜由昭入出境資料，發現他已於今年6月間離境，不知去向。（資料照，記者葛祐豪攝）

    檢調介入樂陞案，台北地檢署檢肅黑金專組調閱百尺竿頭日籍負責人樫埜由昭入出境資料，發現他已於今年6月間離境，不知去向。（資料照，記者葛祐豪攝）

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