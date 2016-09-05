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網友報案「有女大生要自殺！」 基隆市警急尋人

2016-09-05  20:38

〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕「有人要自殺!」基隆市消防局今晚7時獲報，有名林姓女大學生欲尋短；基隆市警四分局中華路派出所長張畯盛火速趕抵，嚇壞林女父母，林母說：「女兒不在家啊！」

基隆市消防局是在今晚7點15分接獲林女結識的台中網友通報，指稱林女有尋短意圖。張畯盛說，林女向網友透露：「我心情不好，想去看海」，之後音訊全無；林女的台中網友才趕緊通報119，轉報基隆市消防局中山消防分隊前往林女復興路住處救援。

警、消火速趕抵，但屋內只有林女的雙親，林女因就讀北市的一所大學，並沒有住在家裡。

不過，張畯盛指出，他們試圖聯絡林女，但林女手機與LINE都沒回應；警方正試圖透過林女手機基地台，尋找她的行蹤，林母則稱，女兒確實近來精神備受折磨，他們正設法找她。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
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  • 女大生向網友透露：「我心情不好，想去看海」，之後音訊全無。（資料照，記者俞肇福攝）

    女大生向網友透露：「我心情不好，想去看海」，之後音訊全無。（資料照，記者俞肇福攝）

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