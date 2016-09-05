開車衝烏石港自殺 賞鯨船員英勇救人
2016-09-05 20:07
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
［記者林敬倫／宜蘭報導］今天下午，烏石港遊客中心前一名林姓男子，駕駛一輛白色自小客車往海裡衝，一名張姓男子見狀英勇地跳下海救人，林男被救起時直喊「為甚麼要救我?」海巡人員確認車內無人後，將張男送醫，並請來吊車與潛水人員將車吊起。
下午約3點，林姓男子在烏石港遊客中心前，開著一部白色轎車往海裡衝，現場民眾看到後立即傻眼，一名張姓民眾隨即騎車趕往現場，跳入海中將林男救起，靠在附近一條小船上，烏石港安檢所的海巡隊員趕到現場後，隨即將2人拉起。
據海巡隊員表示，把林男拉上來後，立即問車內還有無其他人，林僅表示「為甚麼要救我?」但據跳入海內的英勇救人的張姓民眾表示，往車內看沒有人，海巡人員才鬆了一口氣，並請來潛水人員與吊車，對落水車輛進行吊掛作業。
張姓男子為宜縣副議長林棋山的賞鯨船華棋168上的船員，下午剛下班，與友人在烏石港漁會樓下，與友人聊天，突然聽到碰的一聲，轉頭一看發現一部白色車輛已經落海，張隨即請友人打電話報案，自己則騎車衝到事發現場跳下海救人。
張男表示，由於當時只有車頭沉入水面，看到擋風玻璃上有破一個大洞，林男的頭探出洞口，問林車內還有沒有人，只回答「我不要活了!為什麼要救我?」張看了一下車內也沒人，隨即將林男從擋風玻璃的洞拉出，並靠在附近的小船上等待救援。
張男說，自己在隸屬南方澳的賞鯨船擔任船員，水性非常好，下水時不會感到害怕，只想趕快救人，還好最後人都沒事。
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