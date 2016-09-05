28學員個資外洩遭詐5百萬 志光函授：全力協助

2016-09-05 19:37

〔記者姚岳宏／台北報導〕針對知名補教「志光超級函授」學員資料疑遭駭外洩，被歹徒拿來利用詐騙，7月迄今已有28人上當，累計損失超過5百萬元，「志光超級函授」傍晚發出新聞稿回應，表示自己也是受害者，將與受害學員聯絡，全力協助處理。

新聞稿內容：

針對詐騙事件發生以來，同為受害者，第一時間我們即主動與刑事局接洽，並積極透過各種管道加強宣導，防止同學再受騙，針對詐騙事件簡單說明如下：

1.超級函授在消費者反應接獲詐騙電話時，第一時間，就主動跟刑事局接洽，並了解相關因應辦法，將傷害降到最低。

2.超級函授從7月底到現在已經主動發出5次防詐騙訊息，且在官網及下標頁面及產品出貨時皆刊登防詐騙宣導，並在下班電話語音留言再次提醒，超級函授不會在下班時間打電話通知訂單重覆，且要求學員操作ATM取消訂單之相關處理。以防止同學再次受騙。

3.截至目前為止已有28名學生被詐騙，超級函授法務室人員也主動與受騙學員聯絡並提供法律相關諮詢及訴訟協助。

4.感謝志光各經銷點協助超級函授銷售產品，報名及後續服務皆由超級函授直接處理，受害同學我們也將全力協助處理。

在此也再度呼籲，提醒民眾詐欺型態日新月異，務必提高警覺，若有發現請撥打警政署165反詐騙諮詢專線查詢，讓我們一起反詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆