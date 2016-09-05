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網友報案「有女大生要自殺！」 基隆市警急尋人
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台61線追撞工程車 小貨車駕駛右腳遭夾斷

2016-09-05  19:27

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市林口區台61線快速道路南下18.3公里靠近火力發電廠，今日下午3時許驚傳追撞事故，1輛小貨車疑似未注意前車狀況，不慎追撞當時正在進行道路工程的工程車，年約50歲的男駕駛右小腿遭夾斷，受困在扭曲變形的車體，工程車也被推撞後翻覆在道路上。

警消獲報趕赴現場，利用工具破壞車體將小貨車駕駛救出送醫，經查其右小腿骨折、左腳食指斷裂、腹部腫脹內出血，所幸送醫時仍意識清楚，目前仍在淡水馬偕醫院治療中。

新莊分局表示，當時事故地點正在道路施工，工程車停放在道路上指引車流，初步研判應是小貨車駕駛未注意前車狀況才肇事，幸虧當時工程車上沒有乘客，事發原因仍待調查。

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  • 小貨車追撞工程車，車頭嚴重凹陷變形。（記者曾健銘翻攝）

    小貨車追撞工程車，車頭嚴重凹陷變形。（記者曾健銘翻攝）

  • 被小貨車追撞的工程車翻覆在道路上。（記者曾健銘翻攝）

    被小貨車追撞的工程車翻覆在道路上。（記者曾健銘翻攝）

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