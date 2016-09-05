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中國漁船越界重罰 蛇行造浪裁罰最高240萬

中國閩龍漁66788號漁船，因蛇行造浪規避登檢，裁罰最高240萬元。（記者劉禹慶攝）

2016-09-05  19:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕兩岸人民關係條例去年修正以來，大幅調高越界中國漁船罰金，雖然查扣數逐年減少，但每年總罰金都維持在上千萬元；今日中國閩龍漁66788號漁船，因取締時蛇行造浪規避登檢，遭裁罰最高金額240萬元。

由於8月份為中國伏季期結束，沿海廣東、福建漁船傾巢而出，澎湖海巡隊規劃威力掃蕩，加強驅離中國漁船勤務作為，分別帶案扣留中國閩龍漁66788、粵南澳31237及閩東漁64763等3艘越界中國漁船，其中閩龍漁號漁船因取締時蛇行造浪，企圖規避海巡警艇登檢，因此被裁罰最高金額240萬元，另2艘則分別裁罰120及75萬元罰鍰。

今日上午9時許開始切割受裁罰中國漁船，由於閩龍漁號作業不及，先切除另外2艘，計沒入起網機4台、網板4塊、漁網14件、滾輪6條、漁獲250公斤（已執行海拋）後於16時45分驅離出境。由於中國漁船越界侵害漁民生計且其漁法，採用底拖網漁法破壞海底生態甚鉅，為維護本轄珍貴的海洋資源，澎湖海巡隊將嚴正執法。

根據澎湖海巡隊統計，民國103年扣留54艘中國漁船、罰鍰1615萬元；民國104年扣留53艘中國漁船、罰鍰1435萬元；民國105年扣留17艘中國漁船、罰鍰1310萬；今年至今已扣留10艘中國漁船、現已裁罰8艘，累計765萬元，由數據可看出中國漁船越界數量逐年下降，但高罰鍰政策每年仍為國庫增加上千萬元收入。

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  • 中國越界漁船除了採重罰政策外，也切割起網機迫使返回母港補給。（記者劉禹慶攝）

    中國越界漁船除了採重罰政策外，也切割起網機迫使返回母港補給。（記者劉禹慶攝）

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