日本查獲173公斤走私安毒 疑台日黑幫幕後操控

台日聯手破獲173公斤安毒走私案，市價逾38億元新台幣。（記者姚岳宏翻攝）

2016-09-05 18:26

〔記者姚岳宏／台北報導〕台日警方聯手破獲173公斤安非他命毒品走私案，逮捕4名台灣籍男子，兩國警方監控發現，4人疑僅是下游的拆貨及運毒車手，背後另有人指揮，刑事局指出，近來有不少日本關東地區的黑幫份子頻繁來台，並與台灣黑幫接觸，而他們都與這些運毒車手的上游有聯繫，懷疑跨國運毒案由兩國黑幫幕後操控。

刑事局表示，包括住吉會、稻川會、松葉會等幾個日本關東地區著名暴力團成員，去年底開始，經常往返台、日兩地，分別與國內兩大幫派幾個較活躍的堂口接觸，顯示跨國毒品集團勾結已日趨組織化及專業化。

我方今年5月間，監控發現有運毒集團利用LED燈具貨櫃，從中國運毒到台灣及日本，透過國際刑警科通報日警，7月間，該集團果真分別進口台灣基隆及日本千葉縣各1個貨櫃的LED燈具，台警派出緝毒犬仔細搜查該貨櫃，卻沒發現毒品，但日警清查當地貨櫃，卻發現真有分裝成每小袋120公克安毒，合計154公斤。

日警趁3男包括23歲鄭鈺融、23歲柯宇軒及37歲陳賢順前往取貨時，順利逮人，根據其供詞，又逮獲先前已去取貨的48歲男子張明豐，另搜出19公斤安毒，合計搜出173公斤安毒，市價高達121億日圓（約38億台幣）。

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