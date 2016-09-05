北市警局警官調整 28人大搬風
2016-09-05 19:27
〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局基於治安勤務需要，配合人事陞遷作業，今天下午發佈第4、第5序列警官人事遷調案，共有督察、專員、副分局長等28名職務調動，並於本月8日到職。
以下為新職務名單：
市警局督察室督察李權哲、市警局督察室督察劉炯炫、市警局保安科專員陳明志、市警局督察室專員蔡寶嬌、市警局主任秘書室專員吳銘哲、市警局少年隊長蔡金郎、市刑大副大隊長蔡金龍、大安分局副分局長程紹頤、萬華分局副分局長王清海。
士林分局副分局長鄭守彬、南港分局副分局長葉金順、北市交大副大隊長蘇裕展、松山分局副分局長陳炯志、內湖分局副分局長邱幼媚。
中山分局副分局長劉珩、信義分局副分局長黃志成、文山二分局副分局長袁興華、大同分局副分局長楊蕭錫、文山一分局副分局長陳少旭、大安分局副分局長黃國珍、中正二分局副分局長林玉治、
萬華分局副分局長李清德、大同分局副分局長王正廷、北投分局副分局長王芳美、 市警局公關室專員周紓蘭、市警局民防管制中心專員侯江全、市警局主任秘書室專員劉玉艷、市警局犯罪預防科專員王慶星。
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