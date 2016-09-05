| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網友報案「有女大生要自殺！」 基隆市警急尋人
 首頁 > 社會

北市警局警官調整 28人大搬風

2016-09-05  19:27

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局基於治安勤務需要，配合人事陞遷作業，今天下午發佈第4、第5序列警官人事遷調案，共有督察、專員、副分局長等28名職務調動，並於本月8日到職。

以下為新職務名單：

市警局督察室督察李權哲、市警局督察室督察劉炯炫、市警局保安科專員陳明志、市警局督察室專員蔡寶嬌、市警局主任秘書室專員吳銘哲、市警局少年隊長蔡金郎、市刑大副大隊長蔡金龍、大安分局副分局長程紹頤、萬華分局副分局長王清海。

士林分局副分局長鄭守彬、南港分局副分局長葉金順、北市交大副大隊長蘇裕展、松山分局副分局長陳炯志、內湖分局副分局長邱幼媚。

中山分局副分局長劉珩、信義分局副分局長黃志成、文山二分局副分局長袁興華、大同分局副分局長楊蕭錫、文山一分局副分局長陳少旭、大安分局副分局長黃國珍、中正二分局副分局長林玉治、

萬華分局副分局長李清德、大同分局副分局長王正廷、北投分局副分局長王芳美、 市警局公關室專員周紓蘭、市警局民防管制中心專員侯江全、市警局主任秘書室專員劉玉艷、市警局犯罪預防科專員王慶星。

廣告
  • 台北市警局今天下午發佈第4、第5序列警官人事遷調案。圖為台北市警局網站。（擷自網頁）

    台北市警局今天下午發佈第4、第5序列警官人事遷調案。圖為台北市警局網站。（擷自網頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人事異動 北市警局 大搬風 調動 警官
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：北市警局警官調整 28人大搬風


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.