賊偷中油工作服進廠「搜刮」搬太累睡死被活逮

2016-09-05 18:27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣33歲連姓男子，潛入位於頭屋鄉的台灣中油探勘部，竊取電纜線、水平儀、冷氣機等；他為了掩人耳目，還身穿偷來的中油工作服，但因漏夜「搬貨」，累趴在貨車上。今天上午，中油員工上班發現連男「不是自己人」，報警將他活逮，訊後，依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，連男為轄區慣竊，於2日晚間7點多，曾侵入頭屋鄉的台灣中油探勘部偷竊電纜線，但因電纜線重達47公斤，連男在搬運過程中，驚動附近居民，擔心失風，遂先離去。

連男於4日晚間6點多再度潛入台灣中油探勘部，這次他還穿上偷來的中油工作服，佯裝成內部員工，除將先前未能順利偷得的電纜線取走，更大肆搜刮廠區內值錢物品，包括分離式冷氣機1台、3個汽車引擎、2台水平儀及10顆電瓶等，通通搬上廠區的貨車，企圖一併載運走。但因物品多且重，連男漏夜「搬貨」，體力耗盡，結果在駕駛座上睡著。

中油探勘部員工今天早上7點多，陸續到廠上班，發現連男穿著工作服，在貨車上呼呼大睡，但卻「從沒見過」，遂報警處理。連男供稱，因缺錢花用，所以侵入中油探勘部廠區內行竊，穿著中油工作服是為避免被發現。