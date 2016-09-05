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網友報案「有女大生要自殺！」 基隆市警急尋人
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「愛情騙子」不只騙豆干大王女兒 OL也上當

2016-09-05  18:14

〔記者王冠仁／台北報導〕警方偵辦萬華豆干大王家中被竊720萬一案，今天凌晨近2點時，掌握犯嫌洪振浩（26歲）在台北市忠孝東路一間飯店落腳，警方循線前往查緝時，發現他竟然還騙了一名黃姓OL（30歲），2人共度春宵後還在房內呼呼大睡。

警方說，當飯店人員前往他房外幫忙開門時，洪嫌居然棄黃女於不顧，自行躲進旅館廁所，但仍被員警發現拖出逮人。警方發現洪嫌依舊以「老方法」，透過臉書、通訊軟體「釣」黃女，還一度誆騙要她幫忙貸款借錢給他。

警方目前將洪依竊盜罪嫌送辦，並將再擴大清查他有無涉及其他案件，同時也呼籲被害人出面指認。

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  • 洪嫌被警方從廁所內拖出。（記者王冠仁翻攝）

    洪嫌被警方從廁所內拖出。（記者王冠仁翻攝）

  • 洪嫌被逮。（記者王冠仁翻攝）

    洪嫌被逮。（記者王冠仁翻攝）

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