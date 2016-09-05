下海撿船艇零件喪命 海巡隊員留2幼子待哺

2016-09-05 17:53

〔記者吳昇儒、俞肇福／基隆報導〕37歲海巡隊員吳逸弘今日上午10時因為維修船艇雷達天線發射器總承，下海協助尋回零件不幸因公死亡，留下2歲的兒子及5個多月大的女兒嗷嗷待哺，海巡署表示，將從優撫卹，協助吳家照顧2名稚子。

同隊的隊員得知吳男喪命難過地說：「他很認真負責，3月才開心迎接女兒出世，不到半年卻發生憾事」；吳男畢業於國立台中技術學院，96年考上特考班，98年開始就到基隆海巡隊服務，平時認真負責，這一次也是因為負責的船艇維修，才會跑來協助，沒想到發生這樣的事。