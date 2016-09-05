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網友報案「有女大生要自殺！」 基隆市警急尋人
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不爽！酒後騎車去尋仇 1次吃上公危等4罪嫌

2016-09-05  19:50

［記者黃美珠／新埔報導］有槍砲、殺人未遂等前科的49歲范姓男子昨晚酒後想到跟36歲梁姓男子的過節，竟氣得帶著高爾夫球桿騎車就「殺」到梁男住處，雙方因此互毆掛彩。范男酒測值每公升0.63毫克，到今天下午依舊不省人事，梁男告范男毀損、傷害、且無故侵入住宅，使得范男1次衝動，加上酒駕，就吃上了4個罪嫌，訊後將被移送法辦。

警方調查指出，范男昨晚人在桃園龍潭跟朋友喝酒聚會，酒席之間聊到跟梁男的過節，越說越氣。昨晚快9點半，他就直接騎著機車，帶著高爾夫球桿，到位於新竹縣新埔鎮關埔路的梁宅找梁某算帳。

警方說，梁男被范男「突襲」，背部挨了好幾棍，因此也反擊，朝范男頭部就揮拳過去，所幸後來有人報警，雙方都只是受到皮肉傷，並沒有大礙。

只是范男酒後騎車已經觸犯公共危險罪嫌，擅闖梁宅涉嫌妨害自由，又打傷梁男、搗毀梁宅，梁男統統提告，以致面臨4個罪嫌要被移送法辦。

至於范男是否也告梁男傷害？警方初步調查，范男不知是酒還沒醒？還是確實無意提告。警方轉述范表示不會告對方傷害。

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  • 范姓男子酒後騎車，帶著圖中高爾夫球桿強闖仇家住所打人、搗毀民宅，酒醒後將面臨4個罪名被法辦。（記者黃美珠攝）

    范姓男子酒後騎車，帶著圖中高爾夫球桿強闖仇家住所打人、搗毀民宅，酒醒後將面臨4個罪名被法辦。（記者黃美珠攝）

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相關關鍵字： 傷害 公共危險罪 妨害自由 尋仇 毀損 酒後騎車
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