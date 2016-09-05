三重民宅竄火 住戶跳樓逃生

2016-09-05 17:24

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區車路頭街1處民宅2樓，今日下午4時許突然竄出火煙，火勢快速向上竄燒到3樓，其中1名年約30歲的男住戶逃生不及，直接從2樓跳下，所幸緊造成四肢多處擦傷，無生命危險，警消到場後立即射水灌救，火勢在15分鐘內熄滅，詳細起火原因仍待調查。