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三重民宅竄火 住戶跳樓逃生

2016-09-05  17:24

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區車路頭街1處民宅2樓，今日下午4時許突然竄出火煙，火勢快速向上竄燒到3樓，其中1名年約30歲的男住戶逃生不及，直接從2樓跳下，所幸緊造成四肢多處擦傷，無生命危險，警消到場後立即射水灌救，火勢在15分鐘內熄滅，詳細起火原因仍待調查。

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  • 警消射水灌救。（記者曾健銘攝）

    警消射水灌救。（記者曾健銘攝）

  • 三重民宅火場外觀。（記者曾健銘攝）

    三重民宅火場外觀。（記者曾健銘攝）

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