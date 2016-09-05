禿頭太醒目 慣竊再度犯案被認出
2016-09-05 18:06
〔記者林嘉東／基隆報導〕62歲慣竊陳篡，以為騎入監友人的機車犯案，可以瞞天過海，但他禿頭特徵太醒目，一現身街頭，馬上被警方認出：「找你好久了！」
基隆市警四分局安定派出所上月23日獲報，基隆市安樂區安樂路一段5樓民宅大白天遭竊，陳姓婦人遭人闖空門，被竊走內有6000元硬幣的鐵盒子及美金100元現金，合計遭竊近1萬元台幣。
警方獲報調出路口監視器發現，犯案竊賊騎的機車，為李姓車主所有，但李姓車主正因竊盜罪入獄服刑中；經訪視陳婦後，掌握竊賊犯案後與陳婦擦身而過，還是名上了年紀的禿頭男子。
陳婦還說，她與禿頭男子在樓梯間擦身而過，她追問禿頭男子為何跑到樓頂，對方竟辯稱：「我到樓頂運動！」
由於竊賊案發後，行蹤成謎，所長謝青樺以車追人，今天上午前往安樂路一段巡邏時，眼尖發現的一名禿頭男子，正騎著李姓車主的機車，就是他們找尋的竊賊，與警員魏家祥、何俊儀上前，請他回派出所說明。
警方出示，拍到陳篡犯案後騎車離去的監視器影像，與找來陳婦指認後，將慣竊陳篡依竊盜罪嫌函送法辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》假認錯真報復 羽協將展開全面反撲
- 獨家》羽協醞釀報復 關鍵錄音曝光
- 德蕾莎修女封聖 陳建仁出席觀禮
- 〈職場內心話〉不要被第一個工作綁架
- 〈職場觀察員〉別讓寶可夢，毀了你的升遷夢！
- 4縣市升級豪雨特報 嘉義、台南淹水警戒
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT to allow direct votes for local branch directors
- 和先秦六家帥哥談戀愛 台大女生編製遊戲募資70萬
- 寶可夢等跨境電商將課稅 年銷逾48萬須繳營業稅
- 習近平G20演講大口誤 網友熱議、官方封殺
- 醫師用這招解決軍公教退休金 「一次酸兩制度」被推爆
- 棒球》女子世錦賽 台灣分組第一晉6強複賽
- 邀行政立法會談 蔡：加速年金改革
- 香港立法會直選 非建制派小勝3席
- 阿沁老婆流產未掉一滴淚 女兒無意識舉動超暖心
- 愷樂慶功好空虛 小豬「敲」搶戲
- 信便當口味超狂 6經典歌曲「獨家冠名」
- 拜會達賴喇嘛 林昶佐力邀來台國會演說
- NBA》不想被說選空氣 火箭找周琦討論何時加盟
- 草屯》炎峰國小「怪味飯」 塑膠水管惹的禍
- 《自由廣場》離婚分產，國防部也管？
- 馮德倫情定舒淇 《老馮日記》早露端倪
- 基於福傳目的？ 教廷國務院長：須與中國對話
- 新政府傳首波裁軍 陸海空3軍估減3萬人
- 燒毀！倫敦大火350週年 木造模型重現當時火海意象
- 道安欲納課綱 台大教授批部會拿教育做績效
- 〈異同OPEN講〉出櫃煩惱多 別暗自神傷
- 張景森發文惹議 呂秋遠提醒「考慮關閉臉書」
- 徐耀昌表揚「總統教育獎」得主黃靖騰及張昌峻
- 烏山頭水庫野餐音樂會 秋節賞月環保趣
- 單身男神胡歌耍帥 不抱女人抱XXX
- 老爺歐兜賣燒成火球 91歲阿公機靈跳車
- 周曉涵放送私密浴缸照 裸背半個屁股一覽無遺
- 舒淇傳減產拍戲 調養身體趕做人？
- 印度11月大女嬰遭偷抱 被強姦2小時瀕死
- 自由開講》沒有十八趴會餓死嗎？
- 48歲影帝仍有赤子之心 溜滑梯玩到不亦樂乎
- 總ㄟ偷教撇步 方季惟開球沒挖地瓜
- 動漫路障風行日本 讓施工現場不再這麼嚴肅
- 《自由廣場》問題在政策一直改
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：禿頭太醒目 慣竊再度犯案被認出
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分