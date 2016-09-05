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禿頭太醒目 慣竊再度犯案被認出

2016-09-05  18:06

〔記者林嘉東／基隆報導〕62歲慣竊陳篡，以為騎入監友人的機車犯案，可以瞞天過海，但他禿頭特徵太醒目，一現身街頭，馬上被警方認出：「找你好久了！」

基隆市警四分局安定派出所上月23日獲報，基隆市安樂區安樂路一段5樓民宅大白天遭竊，陳姓婦人遭人闖空門，被竊走內有6000元硬幣的鐵盒子及美金100元現金，合計遭竊近1萬元台幣。

警方獲報調出路口監視器發現，犯案竊賊騎的機車，為李姓車主所有，但李姓車主正因竊盜罪入獄服刑中；經訪視陳婦後，掌握竊賊犯案後與陳婦擦身而過，還是名上了年紀的禿頭男子。

陳婦還說，她與禿頭男子在樓梯間擦身而過，她追問禿頭男子為何跑到樓頂，對方竟辯稱：「我到樓頂運動！」

由於竊賊案發後，行蹤成謎，所長謝青樺以車追人，今天上午前往安樂路一段巡邏時，眼尖發現的一名禿頭男子，正騎著李姓車主的機車，就是他們找尋的竊賊，與警員魏家祥、何俊儀上前，請他回派出所說明。

警方出示，拍到陳篡犯案後騎車離去的監視器影像，與找來陳婦指認後，將慣竊陳篡依竊盜罪嫌函送法辦。

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  • 62歲慣竊陳篡，騎友人機車犯案，因禿頭特徵醒目，被警方認出就逮。（記者林嘉東翻攝）

    62歲慣竊陳篡，騎友人機車犯案，因禿頭特徵醒目，被警方認出就逮。（記者林嘉東翻攝）

  • 62歲慣竊陳篡騎友人機車犯案離去時，被監視器拍下，成了鐵證。（記者林嘉東翻攝）

    62歲慣竊陳篡騎友人機車犯案離去時，被監視器拍下，成了鐵證。（記者林嘉東翻攝）

  • 陳篡大白天闖空門，被返家的陳姓屋主撞見，掰稱到樓頂運動。（記者林嘉東翻攝）

    陳篡大白天闖空門，被返家的陳姓屋主撞見，掰稱到樓頂運動。（記者林嘉東翻攝）

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