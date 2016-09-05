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錄下鄰男虐狗 女大生報警討公道

灰衣男出腳重踹小白狗（記者游承霖翻攝）

2016-09-05  17:28

［記者游承霖／新北報導］一名灰衣男子拿著狗鍊不斷朝戴著頸套的小白狗抽打，甚至還出腳猛踹，虐狗行徑遭1名魏姓女學生發現錄影存證、制止，警方接獲報案後，積極追查男子身分，將請他到派出所說明。

22歲魏姓女學生表示，今清晨6時許與室友在宿舍聊天時，忽然聽到狗狗淒厲的哀號聲，遂與室友趕緊探頭查看，只見對面棟大樓頂一名穿著灰色衣服的男子，拿著狗鍊不斷朝頭戴著黃色頸套的白色小狗猛抽，還強硬拖行走了一小段距離，甚至還出腳重踹小白狗腹部，魏女眼見男子並無罷手的跡象，忍不住朝男子大喊： 「可以不要虐待動物嗎？」，男子朝魏女方向怒視幾秒後才離去，整個過程也被女學生拿手機錄下，並上傳到臉書社團「淡江透可版」。

貼文一出，立刻受到網友討論，並轉貼到動物救援社團等社團，立刻吸引不少愛狗人士、動保團體關注，紛紛表示要到現場了解狀況，淡水警方隨後也接獲報案，派員到樓頂查看，男子與小白狗卻早已不知去向，沿著大樓逐層搜索，也並未發現男子及小白狗蹤影，警方也將持續追查男子身分，將請他到派出所說明。

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  • 灰衣男怒視女大生（記者游承霖翻攝）

    灰衣男怒視女大生（記者游承霖翻攝）

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