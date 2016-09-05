錄下鄰男虐狗 女大生報警討公道
2016-09-05 17:28
灰衣男出腳重踹小白狗（記者游承霖翻攝）
［記者游承霖／新北報導］一名灰衣男子拿著狗鍊不斷朝戴著頸套的小白狗抽打，甚至還出腳猛踹，虐狗行徑遭1名魏姓女學生發現錄影存證、制止，警方接獲報案後，積極追查男子身分，將請他到派出所說明。
22歲魏姓女學生表示，今清晨6時許與室友在宿舍聊天時，忽然聽到狗狗淒厲的哀號聲，遂與室友趕緊探頭查看，只見對面棟大樓頂一名穿著灰色衣服的男子，拿著狗鍊不斷朝頭戴著黃色頸套的白色小狗猛抽，還強硬拖行走了一小段距離，甚至還出腳重踹小白狗腹部，魏女眼見男子並無罷手的跡象，忍不住朝男子大喊： 「可以不要虐待動物嗎？」，男子朝魏女方向怒視幾秒後才離去，整個過程也被女學生拿手機錄下，並上傳到臉書社團「淡江透可版」。
貼文一出，立刻受到網友討論，並轉貼到動物救援社團等社團，立刻吸引不少愛狗人士、動保團體關注，紛紛表示要到現場了解狀況，淡水警方隨後也接獲報案，派員到樓頂查看，男子與小白狗卻早已不知去向，沿著大樓逐層搜索，也並未發現男子及小白狗蹤影，警方也將持續追查男子身分，將請他到派出所說明。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》假認錯真報復 羽協將展開全面反撲
- 獨家》羽協醞釀報復 關鍵錄音曝光
- 烏山頭水庫野餐音樂會 秋節賞月環保趣
- 《自由廣場》樂陞受害者：沒人犯錯？
- 金鐘入圍3天後揭曉 佼佼沒有想讓吳宗憲
- 北海岸藝術祭 漂航紀事意象揭幕
- 基於福傳目的？ 教廷國務院長：須與中國對話
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT to allow direct votes for local branch directors
- 照過來！公民咖啡館會議居然是「他們辦的」
- 習近平G20演講大口誤 網友熱議、官方封殺
- 陪她買醉護送回家 馮德倫10年前早對舒淇有好感
- 自由共和國》劉克襄／ 楊南郡的不老人生
- 為何打破傳統開放攝影？故宮院長這麼說...
- 不只醫療照顧 看見癌友家庭的需要
- 桃園是全國最難玩縣市 議員提解方
- 今日降下大雨、氣溫不高 供電卻亮警戒
- 狂丟簽名球 雷霆魏少High爆台灣球迷
- 發揮小英溫和、堅定特質 王丹建議定期「電視談話」
- SHINee溫流演唱會扭傷腳 IG報平安：我沒事
- 自由談》遊行凸顯真相，不改革就完蛋！
- 《自由廣場》走狗？軍公教遊行怎麼啦？
- 貼圖糾紛不斷 鄉民揭「宅貓妙可」作者媽媽其實是...
- 道安欲納課綱 台大教授批部會拿教育做績效
- 中秋節前燒烤海鮮大缺貨 小管1斤叫價千元
- 家扶學子挑戰環島 忍痛、不放棄…圓夢
- 和歌山試辦台灣夜市 謝長廷賣水餃超人氣
- NBA》勇士擁超級陣容 他卻說「失去得太多」
- 張花冠力薦 徐振能就任雲嘉南國家風景區管理處長
- 〈熱門族群〉連接線材廠單兵點火 小兵立大功
- 國泰航北美增班 明年3月起天天飛波士頓、溫哥華
- 「塑膠瓶」是寶貝... 從「喜愛的玩具」看出全球貧富不均
- 學生口中的「大補帖」念大學先來修「這個」
- 日本友台議員 挺我進ICAO
- 飯店月餅 － 時尚味 vs.傳統味
- 瞭望之窗》G20「歐習會」與兩岸關係
- （贈票）裘德洛被打上癮 一次不夠還要妮可基嫚用力點
- 拿王柏融沒轍 彭識穎還被虧
- 烏來發生芮氏規模4.3地震 最大震度2級
- 《歐巴馬出席杭州G20》機場吵到賓館 中美官員差點打架
- 美網》喬帥連10載晉8 球王衛冕者強碰「法國阿里」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：錄下鄰男虐狗 女大生報警討公道
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分