樂陞案 調查官下午赴北檢開專案會議

2016-09-05 17:37

〔記者錢利忠／台北報導〕被稱為台灣遊戲業史上最大金額（約48.6億元）的入股案，日商百尺竿頭收購樂陞破局，此案創下台股史上首度公開收購案成立，收購人卻「落跑」的惡例；高檢署反股市禿鷹小組今召開專案會議，偵辦此案的台北地檢署檢肅黑金專組「愛組」，今天下午也找來新北市調查處調查官開會，釐清此案有無禿鷹趁機放空。

今年8月，百尺竿頭以「因市場各種謠言與投機行為等而導致其股價波動與後期的大幅下跌」為由，無法完成收購案交割；此起收購案，粗估有3000多戶投資人權益受損。

去年11月，百尺竿頭參與樂陞私募案，以每股77.2元取得約5％股權；今年5月底，再宣布以每股128元、溢價約21％，公開收購樂陞25.71％股權，若收購完成將握有3成股權，躍居樂陞最大單一股東。因溢價幅度不小，共逾6.1萬張、超過3000戶參加應賣，超額收購比例達6成。

上週五下午，金管會向北檢告發百尺竿頭涉違證券交易法，北檢指派檢肅黑金專組「愛組」檢察官張友寧調查，今早高檢署反股市禿鷹小組對此召開專案會議，北檢由愛組主任檢察官林宗志與會。