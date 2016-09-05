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海巡輪機長潛水撿零件 不到兩分鐘竟喪命

基隆海巡隊隊員吳逸弘擔任ＰＰ－３５５５艇輪機長，卻因為維修雷達時不慎喪命（記者吳昇儒攝）

2016-09-05  17:03

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕基隆海巡隊員吳逸弘擔任PP-3555艇輪機長，今日上午到船艇上與廠商共同維修雷達天線發射器總承時，零件不慎掉落碼頭水域中。吳員下海協助尋回零件。但下海不到兩分鐘，吳男的腳竟浮上水面，同行的隊員立刻將他救起，但送醫之後仍不治身亡。

海巡人員指出，吳男今天原本休假，因為責任心重，上午10時許返回隊上協助維修，零件傳遞時不慎掉到船邊，而廠商沒有潛水執照，而吳姓隊員剛好有執照，10時20分著裝下海撿拾零件。

吳男下海之後不到兩分鐘，同行的隊員發現他的雙腳竟浮在水面上，呼喊他卻沒有反應，趕緊將他用船鉤拉回，上岸後立刻送醫搶救，下午1時許宣告不治身亡，留下2名年幼的子女。

基隆海巡隊副隊長陳杉本指出，吳員平日表現優良，責任心重，連休假都跑回隊上協助，卻因為維修無線電發射器時，不幸因公死亡。海巡署長李仲威表示，吳員育有兩名小孩因公死亡，署內定會從優撫恤，另已報請檢察官相驗，釐清死因。

基隆海巡隊員吳逸弘撿拾雷達下方零組件時不幸喪命（記者吳昇儒攝）

隊員吳逸弘潛下碼頭就是為了撿拾同款零件（記者吳昇儒翻攝）

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