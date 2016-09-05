毒蟲路邊尿尿遇警落跑 菜鳥女警眼尖立功

2016-09-05 17:29

〔記者廖淑玲／雲林報導〕一名男子在路邊尿尿，巧遇巡邏警車，竟假裝到附近檳榔攤要買東西，巡邏的菜鳥女警黃雅芳眼尖發現男子神情有異，立即盤查，當場逮獲剛注射完海洛因毒品的周姓毒蟲，訊後依毒品罪移送。

虎尾分局馬光派出所女警黃雅芳駕車偕同馬光所副所長柯武宏執行巡邏勤務，經過馬光路東西向快速道路的涵洞下，發現一名男子原本在路邊「小解」，瞥見警車時立即跑到路旁的檳榔攤裡，假裝要買飲料。

東海大學法律系畢業的黃雅芳，去年8月才到虎尾分局服務，資歷雖淺但看見該男子的動作就覺得可疑，隨即盤查，當場在其身上找到一個鐵盒子，查扣盒內有已使用過的針筒及吸食工具、殘渣袋1個，帶回該名周姓男子。

周男坦承剛注射完海洛因，看見警車巡邏才心虛落跑，訊後被依違反毒品危害防制條例移送，黃雅芳的認真機警尤其受到肯定。

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