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開通之後發生上百起車禍 原因就出在.............

2016-09-05  16:25

〔記者林孟婷／台南報導〕新開通的新化外環道安全島，其上面的樹叢已經過高造成行車視線死角，造成該路段車禍頻繁，加上有些路口尚未裝設監視器，當發生交通事故時無法釐清肇事責任，造成民眾莫大困擾。

立法委員葉宜津會同公路總局第五區養護工程處、新化工務段、台南市警察局新化分局、新化區公所，及東榮里、護國里、太平里、知義里、山腳里等多位里長，一同到新開通的新化外環道進行會勘，針對當地因道路設計不良的問題進行勘查。

當地民眾指出，因為安全島上有行人徒步區以及高於車子的樹叢，在路口轉彎處，時常會被樹叢擋住視線，看不到對向來車，自從去年底通車以來，已經造成上百起交通事故。

立委葉宜津當場要求公路總局，必須改善樹叢過高阻礙視線的問題以及路口監視器必須回復，重要新路口也必須盡快裝設路口攝影機，保障民眾的生命安全，防止再有更多交通事故發生。

公路總局第五區養護工程處表示，會與當地區公所及警察局協同配合，盡快解決樹叢過高擋住行車視線的問題，以及確認路口監視器的安裝進度及經費問題。

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  • 針對新化區新開通外環道的交通安全，立委葉宜津與相關單位人員前往現場會勘。（記者林孟婷攝）

    針對新化區新開通外環道的交通安全，立委葉宜津與相關單位人員前往現場會勘。（記者林孟婷攝）

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