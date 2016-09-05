駕駛開車衝入大海尋短 幸被救回

2016-09-05 16:24

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮烏石港遊客服務中心附近，今天下午2點多一輛轎車直直闖入海中，林姓駕駛想不開想自殺，附近民眾甚至跳海救人，所幸救回林男一命。

36歲林男今天下午邀一名男性友人出來聊天，說自己真的很難過，想要找人聊聊，在友人的陪同下，林男開車到烏石港遊客服務中心聊天，車子停在碼頭附近，在車內林男不斷跟友人訴苦，真的不想活了，可是都沒說清楚是什麼原因，友人不斷苦勸他想開一點，希望他不要做傻事。

怎麼知道林男友人才剛下車抽根煙，一轉頭林男就油門一踩直直往海裡衝，友人趕緊把旁邊的救生圈丟給他，又剛好有民眾跳下水救人，才救回林男一命，友人說，最近林男失業，可能又跟家裡的人起口角，才心情不順。

林男被救起後意識清楚，身上有多處擦傷和割傷，他被送到醫院後，因為情緒不穩，仍然一直啜泣，口中喃喃自語「不想活了為什麼救我？救的了一次，救的了第二次嗎？」許多朋友都到醫院關心他，安慰他，希望他心情平復，他才漸漸鎮定下來。

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