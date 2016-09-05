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疑工作壓力過大 工程師加班到一半墜樓輕生

2016-09-05  16:12

〔記者姜翔／台北報導〕1名在內湖某網路公司服務的30歲張姓男子，昨日晚間赴公司加班後徹夜未眠，竟在今日清晨5時許爬上公司7樓樓頂跳樓輕生。由於死者未留下遺書，家屬透漏兒子曾表示「工作壓力很大」，全案檢警以自殺簽結，家屬無異議。

據了解，張男設籍台南，獨自北上租屋工作。前日晚間，張男前往公司加班，遇到當時也在公司的同事李姓男子。

根據監視器畫面，張男在墜樓前，在公司所在的該棟大樓內徘徊近2小時，最後上到頂樓跳樓輕生。救護人員獲報到場時張男已無生命跡象，經送醫後仍宣告不治。

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自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
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