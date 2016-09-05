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真能騙！「愛情騙子」還騙受害人載他逃離現場…

警方將洪嫌送辦。（記者王冠仁攝）

2016-09-05  16:06

〔記者王冠仁／台北報導〕愛情騙子洪振浩（26歲）在上月22日早上7點多，在台北市西園路豆干大王住家中，偷走豆干大王許姓女兒家中的720多萬後，先在8點多找來「替死鬼」張姓男子，要他帶著大皮箱前去，營造他才是竊嫌的假象。

當天早上9點多，被害許姓女子在市場工作告一段落後返家，洪男還騙他「我身體不舒服，而且趕著要去出差」，再騙許女要她騎機車載他離去。員警發現洪男身材不高、相貌普通，卻能靠著三寸不爛之舌「行騙天下」，竟然在偷完後還能騙被害人載他離開，「真是不可思議」。

警方說，洪嫌被逮時，身上只剩下220萬贓款、市價51萬的金項鍊以及部分港幣、手機，他辯稱其餘贓款已經拿去還賭債。不過，警方研判這是他推託之詞，將再擴大清查其餘贓款下落。

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  • 洪嫌（左）騙許女騎機車載他離去。（記者王冠仁翻攝）

    洪嫌（左）騙許女騎機車載他離去。（記者王冠仁翻攝）

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