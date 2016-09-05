色看護指姦女童 給百元獎勵反讓自己栽法網
2016-09-05 16:06
〔記者黃欣柏／台北報導〕天理不容！擔任醫院看護的陳姓男子，見4歲女童小芳（化名）獨自在院內玩耍，竟強脫小芳內褲拍攝私處照，再對其指交得逞，完事後他隨手拿出100元鈔票當作「獎勵」，未料這100元反讓小芳媽起疑，追問來源後查知上情，氣得提告，士林地檢署今依加重強制性交罪及違反兒少性交易防制條例將陳起訴。
檢警調查，陳男長年在台北市北投區某醫院擔任看護工，平日也住在醫院病房內協助看護病人。今年7月間，他在院內牙醫門診外的走道上，看見4歲女童小芳獨自在玩耍，竟伸手拉掉小芳內褲，以手機連拍私處照5張留存，接著又伸手指姦小芳得逞。
事後陳男掏出100元給小芳當作獎品，沒想到該張百元鈔反讓小芳媽起疑追問，小芳這才坦承「被叔叔脫內褲拍窩窩」、「摸窩窩」，小芳媽聞言氣炸，趕緊將百元鈔拿給院內護理師，並請求協助報案。
警方到場後，根據小芳證稱「叔叔推著一名阿公」等語，透過監視器畫面順利揪出陳男。陳男到案否認將手指伸入小芳陰部，強調只有撫摸、拍照，但供詞並未通過刑事局測謊，加上小芳供稱「有一個人摸我窩窩」、「感覺那裏面有一個怪東東」，檢方據此認定陳男辯詞並不可採，今將他依加重強制性交罪及兒少性交易防制條例起訴。
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