基隆市資源回收點火警 查出身障男縱火

2016-09-05 15:48

〔記者林嘉東／基隆報導〕「不給10塊，就縱火！」莊姓身障男子，不滿環保局清潔隊值班蔡男不給錢，縱火燒資源回收紙張，還好消防員火速滅火，才未釀災。警方迅速逮到他，依公共危險罪嫌移送法辦。

基隆市港西街5號的資源回收點，3日午後發生火警，火苗迅速蔓延，往環保局清潔隊臨時休息室延燒，幸消防人員火速滅火，否則後果不堪設想。

案發後，警方訪視火警時，在休息室值班的85歲蔡姓男子。蔡稱，他從未與人結怨，但火警前，有名男子跑來向他借10元；他不借，對方就罵他，2人為此大吵一架。

警一分局忠二路派出所警員盧明晟、鄭暐哲根據蔡描述向他借錢的男子外貌、身型等特徵後，在忠一路、孝三路口的23歲的莊姓男子。

盧員說，莊男面對詢問：「港西街的火是不是你放的！」莊當場承認：「火就是我放的！」

警方隨後，還在莊的身上起獲作案用打火機；詢後依公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。