79歲阿婆好強！騎機車被右轉大巴碰倒…及時跳開

幸運爬離大巴士後，驚魂甫定的黃姓阿婆。（記者黃美珠攝）

2016-09-05 15:51

［記者黃美珠／關西報導］真是千鈞一髮！今天中午，在新竹縣關西鎮中山路、正義路口轉角處，1輛大型遊覽車，駕駛疑似轉彎時沒有留意到同向、騎著機車要直行的79歲黃姓阿婆，結果2車發生擦撞，阿婆幸運往外側摔倒，再加上剛好人在一旁的鎮代會主席劉德樑大聲呼救示警，所以幸運撿回1命，但是右小腿脛骨疑似因為被自己的機車壓斷，已經送醫救治。

劉德樑說，事發當時就在該處跟攤商買牛肉。從2車的行經動向研判，大巴士應該是從省道台3線進入關西，沿著中山路要在事發路口右轉正義路。

至於家住東安的受傷阿婆，她騎著機車就跟在大巴士旁，只是準備要越過正義路口繼續直走前往關西國小的方向。

他說，事發時好在車速慢，雙方都沒有酒駕，且剛好他目擊，立刻大喊「停車！停車！」示警，大巴司機立即緊急煞車停下，而老婆婆也因反應夠快，立刻爬離大車。