台日聯手偵破走私毒品案 搜獲安毒市價逾38億

台日聯手破獲173公斤安毒走私案，市價逾38億元新台幣。（記者姚岳宏翻攝）

2016-09-05 15:41

〔記者姚岳宏／台北報導〕台日警方聯手破獲走私毒品案！4名台灣籍男子涉嫌利用從中國廣東進口到日本的LED燈具貨櫃，夾帶173公斤安非他命毒品，市價高達121億日圓（約38億台幣），日本警方根據台警提供情資，7月24日在千葉及神奈川倉庫等地逮捕4嫌，查獲該批日本俗稱「覺醒劑」的安非他命毒品。

刑事局指出，我方今年5月間，發現有運毒集團密謀從中國運毒到台灣及日本，透過國際刑警科通報日警，7月間，該集團果真分別進口台灣基隆及日本千葉縣各1個貨櫃的LED燈具，台警派出緝毒犬仔細搜查該貨櫃，卻沒發現毒品，但日警清查當地貨櫃，卻發現真有分裝成每小袋120公克安毒，合計154公斤。

日警趁3嫌〈23歲鄭鈺融、23歲柯宇軒及37歲陳賢順〉前往取貨時，順利逮人，並根據其供詞，又逮獲先前已去取貨的48歲男子張明豐，另搜出19公斤安毒，合計搜出173公斤安毒。

台日聯手破獲173公斤安毒走私案，市價逾38億元新台幣。（記者姚岳宏翻攝）

台日聯手破獲173公斤安毒走私案，市價逾38億元新台幣。（記者姚岳宏翻攝）

販毒集團將毒品藏在LED燈具內。（記者姚岳宏翻攝）