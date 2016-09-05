沒椅子 他們坐健身球上課…

鹿野永安國小四年級教室裡，沒有木頭椅，而是一顆顆有彈力的健身球當椅子。（記者王秀亭攝）

2016-09-05 15:33

［記者王秀亭／台東報導］鹿野鄉永安國小四年級學生這學期拋開木頭椅，改坐彈力十足的健身球上課，班導師盧慶文表示，主要是為了讓學生訓練專注力及自制能力，學生坐了健身球上課已經一星期，都說很適應，就像坐沙發般舒服。

「椅子跑哪去？站著上課嗎？」上周開學第一天，永安國小四年級8位學生一進教室，遍尋不著木椅，導師盧慶文說明後，學生們樂意接受新嘗試，直到今天已上課一星期，大家安穩又熟練地坐在球上聽課、寫作業。

校長温上德表示，今年5月間看到一篇「美國小學老師利用健身球提高學生專注力」的網路文章，喜歡嘗試不同上課方式的盧慶文決定用在班級上。

盧慶文說，一開始是想有不一樣的教室布置，用新奇的上課方式拉回學生剛放完暑假的心，另方面訓練學生穩定坐球，培養專注及自制力，課餘時間變成玩具，直接躺在球上，訓練肌力、強化背部力量，用途多功能。

不過，健身球椅經過溫上德臉書分享後，一位兒童精神科醫師立即發出提醒，認為長時間使用健身球當教室座椅，恐影響兒童脊椎、骨骼肌肉發展，也可能傷害視力。

盧慶文說，引發討論有助修正上課方式及型態，強調健身球當座椅，僅在語文、數學課程實施，平均一天僅有2.5節課，加上自己的上課方式數動態型，學生並非一節40分鐘都坐在椅子上，會隨時注意學生狀況，並尊重學生意見，適時調整上課方式，學生或家長也能隨時選擇坐回木頭椅。