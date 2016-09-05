「愛情騙子」偷走豆干大王720萬 還找「替死鬼」想脫罪

洪嫌以電鋸破壞放錢的鐵櫃，偷走720萬。（記者王冠仁翻攝）

2016-09-05 15:16

〔記者王冠仁／台北報導〕這名對許姓豆干大王女兒「騙財又騙色」的愛情騙子洪振浩（26歲），不僅有毒品、詐欺、性侵前科，而且狡詐萬分。他今年6月透過臉書輾轉結識許女（21歲）後，經常透過通訊軟體對她照三餐噓寒問暖，讓許女誤以為遇到「真命天子」；待更加熟識後，即編理由騙說「我是業務員，最近要北上談生意」。

8月22日清晨4點多，洪嫌算準許女父母已經離家前往市場工作，「假好心」跑到許女西園路住家，騙許女「想妳要來陪妳」，待當天早上7點多許女與妹妹也跑去市場工作，只剩他一人在家時，他即以事先買好的電鋸，鋸開許女父母臥室內用來存放財物的鐵櫃，得手720萬。

警方說，洪得手後，立即聯絡不知情、綽號「小綠」的張姓網友，要他帶著大皮箱趕往許女住家。洪交給張30萬元，要張幫忙「出差」去香港，「一個月後才能回來」，還騙說要張幫忙與汽車香精的廠商洽談，企圖讓張拿著大皮箱離開的身影被監視器拍下，把張「當替死鬼」營造他是竊嫌的假象。

不過，警方調閱監視器畫面追查，發現張離開不久後，洪嫌也背著包包離開，再加上警方查訪被害許女，鎖定洪才是主嫌，進一步將他查緝到案。