男子尋短開車衝落烏石港 獲救哭喊「為什麼要救我？」

男駕駛目前已經被附近漁船先救起，意識清楚，但是被嚇到的他，還沒辦法說清楚車上是否還有其他人。（圖民眾提供）

2016-09-05 15:12

［記者林敬倫、簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣烏石港下午2點52分傳出自小客稱墜海意外，烏石港遊客中心前方有一輛TOYOTA、1500CC自小客車衝入海中，消防局獲報後立即派遣頭城分隊出動人、車、艇前往搶救。

據了解，30多歲男性駕駛，開著自小客車從烏石港遊客中心附近闖入海中，附近遊客一片驚呼，男駕駛目前已經被附近漁船先救起，意識清楚。張獲救後喃喃自語哭喊著「我想死為什麼要救我？」他向搜救人員說，車上只有他一個人。不過，為求慎重，現場另由民間救難團體噶瑪蘭救難協會人員潛水下查看，是否車內還有其他受困人員。（16：05更新）

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

相關影音（警方提供）