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砍警案 錄到吳志展嗆警：「真想把你切下去」

警錄到吳志展嗆警：真的很想把你切下去（台語）。（資料照，記者吳仁捷翻攝）

2016-09-05  15:13

〔記者王定傳／新北報導〕56歲廚師吳志展違規停車，被民眾檢舉遭開罰6張，逕行舉發單，竟持菜刀朝新海派出所員警張家逢狠砍5刀，吳志展否認殺人犯意，新北地檢署認為，他所拿的是30公分的剁骨刀，由上往下砍，殺傷力大，倒地還繼續砍，密錄器又錄到他事前嗆：「真的很想把你切下去（台語）」，又有診斷證明書為證，認定他有殺人犯意，依殺人未遂罪嫌起訴！

檢警調查，兇嫌吳志展原本是擔任鐵板燒師傅，也曾是我國保齡球國手，代表台灣，在東亞運運動會，為台灣奪得金牌；但今年8月2日下午4時許，他見貨車因違停被開6張逕行舉發單，又見34歲員警張家逢取締違規，開車到張員旁抱怨，討拍不成竟把車輛直接停在路中央，張員蒐證時，吳氣憤取刀砍殺。

張員送醫急救所幸無生命危險，但仍因氣胸需再觀察；案發後他一度離開現場，警方在下午4點27分透過車牌鎖定吳嫌涉案，他在4分鐘後到派出所投案，不算自首。

隔日，檢方依涉犯殺人未遂重罪，且有逃亡之虞向法院聲押，不過，法官認為，吳涉犯殺人罪嫌重大，但被告自行到案，檢方無法舉證被告有逃亡之虞，裁定30萬元交保，吳步出法院下跪道歉，但有民眾氣憤上拳揮拳毆打。

檢方當日稍晚隨即補充新事證再聲押，由於吳男之子證稱，父親失業1個月，沒有每天回家，有時不知去向，居無定所，且警方拘提時，按門鈴及敲門長達50分鐘，吳拒不開門，有逃亡可能性，法院裁定收押。

檢方偵辦時，吳志展否認殺人犯意，還說現場情況讓他腦袋一片空白，不知道自己在做什麼，面對檢方詢問，還一度回說：「你就是要我承認我有殺人犯意！」。檢方偵辦時傳喚刀具業者，他證稱吳所持的剁骨刀，由上往下砍剁，殺傷力強，吳是廚師不可能不知「片刀（指較薄的刀）」與剁骨刀差別，且警員倒地後，吳還以左手壓制，右手高舉砍殺，甚至在警員拉扯時，吳還嗆警：「你如果不放，我就繼續砍你」，診斷證明書的醫囑記載：「有生命危險」認定吳有殺人犯意。

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標題：砍警案 錄到吳志展嗆警：「真想把你切下去」


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