廚師吳志展砍警案 檢方偵結起訴並從重量刑

2016-09-05 14:59

〔記者王定傳／新北報導〕56歲廚師吳志展違規停車，被民眾檢舉遭開罰6張逕行舉發單，竟持剁骨刀朝新海派出所員警張家逢狠砍5刀，造成張男左手、左胸、左肩嚴重刀傷，左上臂三角肌幾被砍爛，緊急送醫後暫無生命危險；本案發生後新北地院一度裁定交保，引起檢警與民眾不滿，檢方事後補充事證後再度聲押才獲准，經過34天偵辦，新北地檢署今依殺人未遂罪嫌起訴吳志展，建請法院從重量刑。