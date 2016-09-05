| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
氣象局發布警報：嘉義等8縣市小心豪大雨 新台幣強升1.97角 創半個月新高
 首頁 > 社會

廚師吳志展砍警案 檢方偵結起訴並從重量刑

2016-09-05  14:59

〔記者王定傳／新北報導〕56歲廚師吳志展違規停車，被民眾檢舉遭開罰6張逕行舉發單，竟持剁骨刀朝新海派出所員警張家逢狠砍5刀，造成張男左手、左胸、左肩嚴重刀傷，左上臂三角肌幾被砍爛，緊急送醫後暫無生命危險；本案發生後新北地院一度裁定交保，引起檢警與民眾不滿，檢方事後補充事證後再度聲押才獲准，經過34天偵辦，新北地檢署今依殺人未遂罪嫌起訴吳志展，建請法院從重量刑。

廣告
  • 廚師吳志展砍警案，被依殺人未遂起訴。（資料照，記者吳仁捷翻攝）

    廚師吳志展砍警案，被依殺人未遂起訴。（資料照，記者吳仁捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳志展 廚師 殺人未遂 砍警案
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：廚師吳志展砍警案 檢方偵結起訴並從重量刑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.