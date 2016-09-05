| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
氣象局發布警報：嘉義等8縣市小心豪大雨 新台幣強升1.97角 創半個月新高
 首頁 > 社會

求歡學妹不成姦殺焚屍 男大生判賠755萬元

體重破150公斤的黃男因求歡不成，殺死學妹並辱屍。（資料照，記者黃佳琳攝）

2016-09-05  15:43

〔即時新聞／綜合報導〕發生在去年3月的南部某大學黃姓男生姦殺學妹焚屍案，黃男一審被依殺人等罪判處無期徒刑。民事方面，被害人家屬請求賠償金2015萬元，高雄地院日前做出判決，審酌兩造經濟狀況及被告犯後態度，裁定賠償金額為755萬元。

判決指出，黃男2015年3月8日晚間，讓被害學妹留宿在他台南市租屋處，隔天清晨要求性行為卻遭拒，並被對方揚言向男朋友告狀，讓黃男聽了後情緒失控將人掐死，且在確認被害人死亡後，褪去其衣褲「姦屍」，事後企圖以焚屍方式湮滅事證，把被害人遺體裝在垃圾袋載往高雄柴山，途中行跡敗露被捕。

被害人父親為辦理女兒後事，花費喪葬費14萬9200元，更因為每每思及被告慘忍行為，身心受創之鉅無法平復，因而提出精神慰撫金2000萬元賠償。法官審酌兩造經濟狀況及被告犯後態度，認精神慰撫金以800萬元為宜，再加上14萬9200元喪葬費，並扣除被害人家屬已受領之60萬補償金，判決黃男應賠754萬9200元。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 姦殺 殺人 焚屍 賠償
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：求歡學妹不成姦殺焚屍 男大生判賠755萬元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.