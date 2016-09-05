求歡學妹不成姦殺焚屍 男大生判賠755萬元

體重破150公斤的黃男因求歡不成，殺死學妹並辱屍。（資料照，記者黃佳琳攝）

2016-09-05 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕發生在去年3月的南部某大學黃姓男生姦殺學妹焚屍案，黃男一審被依殺人等罪判處無期徒刑。民事方面，被害人家屬請求賠償金2015萬元，高雄地院日前做出判決，審酌兩造經濟狀況及被告犯後態度，裁定賠償金額為755萬元。

判決指出，黃男2015年3月8日晚間，讓被害學妹留宿在他台南市租屋處，隔天清晨要求性行為卻遭拒，並被對方揚言向男朋友告狀，讓黃男聽了後情緒失控將人掐死，且在確認被害人死亡後，褪去其衣褲「姦屍」，事後企圖以焚屍方式湮滅事證，把被害人遺體裝在垃圾袋載往高雄柴山，途中行跡敗露被捕。

被害人父親為辦理女兒後事，花費喪葬費14萬9200元，更因為每每思及被告慘忍行為，身心受創之鉅無法平復，因而提出精神慰撫金2000萬元賠償。法官審酌兩造經濟狀況及被告犯後態度，認精神慰撫金以800萬元為宜，再加上14萬9200元喪葬費，並扣除被害人家屬已受領之60萬補償金，判決黃男應賠754萬9200元。