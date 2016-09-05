垃圾車撞消防栓 新北樹林出現路邊噴泉

垃圾車撞斷路旁消防栓。（記者余衡翻攝自臉書爆料公社）

2016-09-05 14:47

〔記者余衡／新北報導〕新北市樹林區中正路上，中午12點左右發生垃圾車撞斷消防栓事故，28歲林姓駕駛稱因前方汽車急煞，他急轉方向盤才會偏向擦撞消防栓及58歲李姓路人。

車禍發生後消防栓內大量高壓水柱噴出，形成近3層樓高的路邊噴泉，所幸李男僅擦傷送醫，稍早自來水公司已暫時關閉水閥，警方正調閱監視器釐清事發過程。