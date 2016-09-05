好險！油罐車、小客車併駛 夾心單車男童擦撞倒地…
2016-09-05 14:52
單車準備超越自小客車，未料另輛油罐車剛好從內側車道駛來與自小客併駛，單車瞬間成為夾心餅乾。（翻攝自爆料公社）
〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名男童昨天下午騎單車行經西屯區青海路時，疑因慢車道停滿車輛竟騎到快車道上準備超越一部自小客，此時剛好一部油罐車行經與自小客併駛，導致夾在中間的單車成了夾心餅乾，先被油罐車擦撞再撞上自小客，男童當場人車倒地差點成輪下亡魂，所幸男童僅受到輕傷但仍飽受驚嚇。
這段驚悚的事故過程全被後方車輛行車記錄器拍下，只聽到駕駛嚇得大喊，事後將畫面PO到臉書社團「爆料公社」，隨即引起網友針對事故原因議論紛紛。
警方表示，事故路段最外側邊線右側為慢車道，左側兩條車道均為快車道，依行車記錄器畫面，慢車道雖停有車輛但並未違停且仍留有空間，單車應騎在慢車道，行駛在快車道上已違反「道路交通管理處罰條例」，可處300至600元罰鍰，而油罐車、轎車駕駛也負有應注意責任。
警方指出，當時12歲的羅姓男童騎單車沿青海路二段往河南路方向行駛，疑因慢車道停滿車輛騎上快車道，此時快車道的外側車道有一部由25歲陳姓駕駛的自小客車，羅童進一步想從兩條車道的中間超車，未料另輛由34歲郭姓男子駕駛的油罐車剛好從內側車道駛來與自小客併駛。
眼看單車在兩部車中間瞬間成為夾心餅乾，油罐車不慎擦撞到單車，造成重心不穩往右偏移再擦撞到陳男自小客，男童當場人車倒地，警方獲報後立即到場處理，所幸羅童只受到輕微擦傷，經治療後已無大礙，事後男童家長也與油罐車、轎車駕駛達成和解，警方並未追究。
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