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二崙鄉大貨車撞自小客車 女駕駛命危

二崙鄉今清晨發生大貨車撞上自小客車，張姓女駕駛有性命之虞。（民眾提供）

2016-09-05  14:44

〔記者陳燦坤／雲林報導〕台19線二崙鄉路段今天清晨發生車禍，一部大貨車駕駛行經二崙鄉疑未注意交通號誌紅燈亮起，撞及張姓女駕駛的自小客車，車體嚴重扭曲，張姓女駕駛因傷勢嚴重，恐有性命之虞。

李姓駕駛今天清晨6時40分駕駛35噸大貨車，滿載麥寮六輕爐渣準備到南投縣草屯，沿台19線行經二崙鄉山仔門路段，攔腰撞上一部白色自小客車，車體嚴重凹陷，二崙消防分隊獲報趕往救援，以破壞器材撬開變形車體，抬出張姓女駕駛送往雲林基督教醫院急救。

張姓女駕駛頭部受重擊且有氣胸，恐有性命之虞，轉院彰化基督教醫院接受治療，警方調閱路口監視器，發現大貨車由南往北行駛，行經路口亮紅燈，懷疑李姓駕駛可能未留意前方交通號誌釀禍，警方正深入調查責任歸屬。

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