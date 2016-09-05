口湖鄉長補選》候選人支持者爆糾紛 控對方施暴
2016-09-05 14:42
口湖鄉長補選候選人蔡孟真支持林忠義今露山胸膛，指控對手陣營支持者何文啟施暴。（記者陳燦坤攝）
〔記者陳燦坤／雲林報導〕口湖鄉長補選投票進入倒數計時，候選人蔡孟真支持者林忠義昨控告對手候選人林哲凌支持者何文啟施暴，緊抓他的領口並捶胸，何文啟則坦承兩人一言不合，憤而抓對方領口但未捶胸。
口湖鄉長補選民進黨籍候選人林哲凌昨晚造勢，另一名候選人蔡孟真支持者林忠義指控林哲凌支持者何文啟動粗；他表示，因自己對政治相當關心，得知林哲凌造勢有不少政治明星前來演講，他在造勢場合附近的友人住宅聆聽並錄音，沒想到何文啟闖入竟不明青紅皂白抓住他衣領，動手捶他的胸部，他奮力撥開逃到屋外求助，事後控告對方傷害、妨礙自由及恐嚇。
何文啟則反駁當時接到手機，因現場音控太大聲聽不清楚，走到一戶民宅旁巷弄收音，卻看到林忠義在一張小桌子以手機錄音且寫筆記，他質疑林忠義正蒐集林哲凌陣營情資憤而掀桌，對方出言挑釁到外面談，他抓住林忠義衣領作勢到屋外談判，但林忠義撥開後，跑到戶外竟指控他打人，他氣不過想上前理論，但遭員警制止，並未對林忠義施暴。
因事涉敏感，北港警分局受理報案後，全案今凌晨2時完成筆錄製作，即移送雲林地檢署偵辦。
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