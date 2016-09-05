女駕駛遇行車糾紛 女警勸架竟遭呼巴掌

黃姓婦人情緒失控，突然往女警頭部揮掌。（翻攝畫面）

2016-09-05 14:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市有一名黃姓婦人昨晚開車，不慎與一名騎士發生行車糾紛，警方獲報後前往處理，黃女看見警方卻突然暴走，不斷與警方發生拉扯，還對女警巴頭，警方將其壓制，不僅查出她有毒品前科，還在車上查獲毒品吸食器，全案依妨害公務、違反毒品危害防制條例、傷害罪等移送法辦。

警方調查，昨天晚上，黃女（40歲）與丈夫開車行經員林市三民東街跟成功東路口，與一名騎乘機車的曾性男子差點發生擦撞，雙方一言不和吵起來，警方到場勸架，女警也趕緊把黃女拉開，可是黃女卻突然失控，不斷跟警察叫囂、拉扯，甚至故意坐在地上高喊警察打人，警方不斷勸其冷靜，她卻突然一巴掌往女警頭部揮過去，結果馬上被壓制在地。

黃女倒地後，又大喊「我不想活了」「我想死」情緒崩潰，最後仍被警方帶回派出所做筆錄，才結束這場鬧劇，過程中全被路人拍下po網「爆料公社」，網友表示，「強制送醫啦！」，「應該直接上銬」、「警察真可憐，遇到瘋子」等語。

警方表示，黃女有毒品前科，因行車糾紛情緒失控，不僅推警察、還毆打女警，黃姓女警被打中頭部，出現頭暈情形，昨晚提前在10點下班返家休息。

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黃姓婦人不斷與警方拉扯，女警不斷勸其冷靜。（記者陳冠備翻攝）