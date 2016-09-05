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著潛水裝修設備 海巡隊員溺水送醫不治

海巡隊員落海地點。（記者吳昇儒攝）

2016-09-05  14:28

〔記者吳昇儒／基隆報導〕海巡署基隆海巡隊隊員吳逸弘今日上午10時25分，著潛水裝備於東16碼頭撿拾雷達廠商掉落海中的馬達時，竟不慎溺水，送至三軍總醫院搶救後，下午宣告不治身亡，海巡人員目前正在釐清吳員溺水原因。

海巡人員指出，吳員潛入海中不到兩分鐘，就被發現腳朝上浮上水面，隊員立刻幫把他救上岸，但送醫搶救後，仍不幸身亡。

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