遭詐騙婦開車8公里外匯款 警急追順利擋下

2016-09-05 14:18

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣橫山鄉內的自動櫃員機都在橫山警分局附近，詐騙集團刻意叫上當的婦人開車到8公里外的竹東鎮市區匯款，橫山員警獲悉後飛車追人，成功攔下差點匯出10萬元的婦人。

警方說，橫山鄉內僅橫山地區農會、郵局這2家金融機構，而且都設在橫山警分局所在的新興街上，鄉內市區也只有這2個地方有自動櫃員機，員警平時不但密集巡邏，也會就近關切，發現有可疑人士操作就會提高警覺上前瞭解，成功遏阻過多次詐騙案。

林姓女子3日深夜接獲詐騙集團電話，對方聲稱因為網路購物操作失誤將連續扣款12期，如要取銷扣款資料，需與銀行聯絡解除扣款，並指示她前往竹東鎮市區銀行的自動櫃員機操作，林女匆匆跟先生說了這件事就開車出門。

橫山派出所據報後，立刻協同偵查隊沿著省道台3線往竹東方向追查，員警飛車急馳將近8公里，很快在竹東鎮長春路上找到正在操作自動櫃員機的林女，如果再晚1分鐘，恐怕她就把10萬元匯入詐騙集團指定的人頭帳戶了。

林女今天和丈夫一起到橫山警分局致謝，員警除了再次提醒他們提防詐騙集團外，也認為歹徒刻意叫林女開車到8公里外的竹東鎮上找提款機匯款，就是擔心在橫山鄉市區操作提款機會被附近駐守發現，還好接獲報案的員警反應機警，才沒讓詐騙集團得逞。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆