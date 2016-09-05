老婦狂刷撿到的信用卡 買…漏餡被逮

59歲的鄭姓婦人冒用黃姓婦人身分盜刷卡，先從小額的兒童自行車、紙尿褲、護膝及日常用品等多項物品開始。（記者陳彥廷翻攝）

2016-09-05 14:20

PT-160905-02100-D-1~3

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港、新園一帶日前傳出有民眾的信用卡遭連續盜刷，甚至還一刷就是大筆金額的金項鍊，不過該盜刷婦的最後一刷卻買了她不熟悉的智慧型手機，機靈的手機店員趁此機會成功阻止犯行。

家住新園的59歲的鄭姓婦人，日前到東港鎮上的連鎖超市購物時，撿拾另名黃姓婦人所遺落的信用卡，不過鄭姓婦人並未拿到警局給警方，反而納為己有成「小金庫」。

鄭姓婦人冒用黃姓婦人身分盜刷，先從小額的兒童自行車、紙尿褲、護膝及日常用品等多項物品開始，發現未有人阻止後食髓知味，竟拿卡盜刷要價2萬3千餘元的金項鍊，這時銀行也發現消費習慣突改變非常奇怪，通知黃婦，黃婦這才發現自己的卡竟不翼而飛。

「賊星該敗」，警方表示，鄭嫌最後買了自己不熟悉的智慧型手機，也導致她漏餡。原來鄭婦到東港鎮內的神腦數位，刷卡買了1台價格高達7990的台灣品牌手機，高額消費也讓銀行在隔天通知店方該卡竟是被他人盜刷。

銀行剛打完電話通報，店長阿緯趕緊調監視器，這才發現就是鄭婦手持該張卡片盜刷，但鄭婦購買空機，未留下任何資料，原本查詢無果，卻沒想到鄭婦又自己再投羅網。

店長阿緯說，鄭婦當時前來詢問如何使用該支智慧型手機，但由於販賣的店員不在，其它店員就請她晚點再來，巧的當時銀行正好打電話告知，阿緯擔憂盜刷事件擴大，耳提面命所有店員密切注意鄭婦下午回來的動作，並要販賣的女店員慢慢教學。

鄭婦果然在下午時分就再回店，不過當店員向鄭婦要發票時，鄭婦疑擔憂事跡敗露就欲馬上離去，但機靈的店長及店員早已報警，還拉下鐵門，警察到場後，鄭婦一度不認，但警方曉以大義，這才讓鄭婦束手就縛。

警方調查，鄭婦疑似在刷完手機後就要「金盆洗手」，將卡丟棄在家中附近草叢，企圖逃避盜刷罪名，不過在該手機店的幫忙下，讓鄭婦難逃法網，全案依詐欺、偽造文書與侵占罪移送偵辦。

相關影音（神腦東港店提供）