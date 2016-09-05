老婦狂刷撿到的信用卡 買…漏餡被逮
59歲的鄭姓婦人冒用黃姓婦人身分盜刷卡，先從小額的兒童自行車、紙尿褲、護膝及日常用品等多項物品開始。（記者陳彥廷翻攝）
PT-160905-02100-D-1~3
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港、新園一帶日前傳出有民眾的信用卡遭連續盜刷，甚至還一刷就是大筆金額的金項鍊，不過該盜刷婦的最後一刷卻買了她不熟悉的智慧型手機，機靈的手機店員趁此機會成功阻止犯行。
家住新園的59歲的鄭姓婦人，日前到東港鎮上的連鎖超市購物時，撿拾另名黃姓婦人所遺落的信用卡，不過鄭姓婦人並未拿到警局給警方，反而納為己有成「小金庫」。
鄭姓婦人冒用黃姓婦人身分盜刷，先從小額的兒童自行車、紙尿褲、護膝及日常用品等多項物品開始，發現未有人阻止後食髓知味，竟拿卡盜刷要價2萬3千餘元的金項鍊，這時銀行也發現消費習慣突改變非常奇怪，通知黃婦，黃婦這才發現自己的卡竟不翼而飛。
「賊星該敗」，警方表示，鄭嫌最後買了自己不熟悉的智慧型手機，也導致她漏餡。原來鄭婦到東港鎮內的神腦數位，刷卡買了1台價格高達7990的台灣品牌手機，高額消費也讓銀行在隔天通知店方該卡竟是被他人盜刷。
銀行剛打完電話通報，店長阿緯趕緊調監視器，這才發現就是鄭婦手持該張卡片盜刷，但鄭婦購買空機，未留下任何資料，原本查詢無果，卻沒想到鄭婦又自己再投羅網。
店長阿緯說，鄭婦當時前來詢問如何使用該支智慧型手機，但由於販賣的店員不在，其它店員就請她晚點再來，巧的當時銀行正好打電話告知，阿緯擔憂盜刷事件擴大，耳提面命所有店員密切注意鄭婦下午回來的動作，並要販賣的女店員慢慢教學。
鄭婦果然在下午時分就再回店，不過當店員向鄭婦要發票時，鄭婦疑擔憂事跡敗露就欲馬上離去，但機靈的店長及店員早已報警，還拉下鐵門，警察到場後，鄭婦一度不認，但警方曉以大義，這才讓鄭婦束手就縛。
警方調查，鄭婦疑似在刷完手機後就要「金盆洗手」，將卡丟棄在家中附近草叢，企圖逃避盜刷罪名，不過在該手機店的幫忙下，讓鄭婦難逃法網，全案依詐欺、偽造文書與侵占罪移送偵辦。
相關影音（神腦東港店提供）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 獨家》假認錯真報復 羽協將展開全面反撲
- 陪她買醉護送回家 馮德倫10年前早對舒淇有好感
- 違規33件 「Jumelle皺效賦活眼霜」高居違規廣告王
- 世界盃資格賽》拉波特改披西班牙戰袍？ 法足協：他家的事
- 《自由廣場》小英做得不好嗎？
- 提供事證追黨產 最高獎金1億元
- 德蕾莎修女 愛的巨人 仍遭批評
- Jolin假日出遊 汗濕白T網友喊害羞
- 豐興廢鋼降價 鋼筋維持平盤
- 中職》富邦接手義大 葉總兵符恐不保
- 習近平G20演講大口誤 網友熱議、官方封殺
- 泫雅口誤說中國 辣秀M字腿萌變皮卡丘
- 道安欲納課綱 課綱專家：別再疊床架屋！
- 文旦園好水溝 養錦鯉活跳跳
- 新竹水晶月餅 11日下午有場教學
- 縱膈腔腫瘤採支氣管內視鏡超音波 檢查效果好
- 竹縣3警所覓新址 原日式建物將保存
- 廣式月餅熱量飆破千大卡 中秋團圓人也圓！
- 打進大聯盟？ 洪總點名大王最有機會
- 48歲影帝仍有赤子之心 溜滑梯玩到不亦樂乎
- 提倡「民主自決」社運人士朱凱迪成全港票王
- 水資源研討會 APEC專家聚台灣
- 轉匯風險高 國銀承作縮手
- 加強校園防護 編列近3000萬預算
- 【焦點評論】重建起步
- 「念茲在茲國軍」 傳國防部新聞稿蔡英文親自改
- 孫志浩關島再婚 祕娶林若亞
- 三星Note7台灣首爆？苦主公開手機焦黑慘狀
- 藝人 正妹 三鐵「嬌」點
- 雙料冠軍》埤頭國小舞獅隊 舞出自信
- 驚！麥可傑克森沒死 現身愛女車後座？
- 三大法人買超79億 外資買超81億
- 淡水重建街登錄文化資產「聚落」 明年見分曉
- 中央與地方黨部關係》直營連鎖？合作加盟？ 待觀察
- 恭喜！胡德夫老當益壯 65歲爆喜事
- 〈國際現場〉惠普開價百億美元 出售軟體事業
- 桃園是全國最難玩縣市 議員提解方
- 日民進黨黨魁 蓮舫勝券在握
- 寶可夢等跨境電商將課稅 年銷逾48萬須繳營業稅
- 農產外銷集「中」 曹啟鴻：致力開拓中國以外市場
標題：老婦狂刷撿到的信用卡 買…漏餡被逮
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email