啃老孫為討錢吸毒 在家摔碎玻璃嚇阿公

2016-09-05 14:11

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市金山區一名許姓男子10多年前染上毒癮後長期向爺爺伸手要錢買毒，平時雖打零工維生，但常因毒癮發作不定期上班而被辭退，窩在家中啃老。近日，許男毒癮又犯，想向爺爺拿錢遭拒，竟在家裡摔玻璃、砸東西，恐嚇家人。附近的里長聽見向前關心，協助許爺爺報警處理逮捕惡孫。

警方調查，33歲許男的父親因為早逝，所以由爺爺一手養育成人，是家中的長孫，求學時卻染上毒癮，沉淪毒海10餘年，每次缺錢買毒就向爺爺要錢；許爺爺平日務農維生，每個月還有小孩供養的費用，但卻被惡孫討去買毒，長期下來也是一大負擔。

新北市警金山派出所長呂勇穎獲報後，前往許家逮人，在許家人同意下進入屋內，並在垃圾桶內起出0.6公克的安非他命及殘渣袋，將許男帶回派出所詢問。

許爺爺感嘆地向所長說：「給他一個教訓也好，家裡已經受不了了」，還向所長表示孫子毒癮越來越大，要不到錢就會在家裡吵鬧，越來越嚴重，只能靠警方幫忙糾正他。

許男在警方訊問時，承認持有毒品，也供出購買的上游，平日只要想買毒就跑到基隆、萬里一帶與人交易。警訊後，依違反毒品管制條例移送基隆地檢署法辦。

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