行車糾紛亮兒子玩具槍 被依恐嚇送辦

2016-09-05 14:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名53歲謝姓男子昨晚開車行經新竹縣台1線路段時，與另一輛自小客車發生行車糾紛，當下正好瞧見兒子放在車上的玩具槍，遂在進行間從駕駛座朝對方亮槍；但這個嚇人舉動玩過頭了，警方獲報後攔下謝男，今天依恐嚇罪嫌移送偵辦。

警方調查，謝姓男子昨晚6點多，駕駛自小客車行經竹北市台1線中華路，當時車水馬龍，行進間，謝男與另一輛車因為變換車道發生糾紛，謝男手持一把短槍，透過駕駛座亮給對方看，讓對方車內的陳姓和杜姓男子嚇壞了，趕緊報警。

縣警察局勤指中心隨即通報線上巡邏員警，將謝男駕車攔下，車內果然發現一把短槍和彈匣。

謝男向警方坦承，因切換車道與另一輛車發生糾紛，但對方車上有兩人，他擔心惹禍上身，才會先出示兒子的玩具槍自保；警方經鑑定確認是玩具槍，但因謝男亮槍的舉動，已足以令人心生畏懼，仍將他依法送辦。