假交易真掏空 股市炒手「大業張」被訴
2016-09-05 14:13
〔記者謝君臨／台北報導〕知名股市炒手「大業張」張滔，涉及多起炒股案，官司纏身，去年才因華豐輪胎案涉違《證券交易法》，被彰化地院判刑3年2月，而今又再被台北地院告發，指他冒用弟弟的證券戶下單，以及利用旗下華豐生物科技公司與傑林公司進行假交易，掏空1705萬元；台北地檢署今依偽造文書、背信罪將張滔起訴。
據悉，65歲的張滔為知名股市炒手，綽號「大業張」，曾涉及麗正炒股案、台開炒股案，華豐輪胎案、眾星國際炒股案等多起違反證交法的官司，分別被判刑8月、5月、3年2月、7年，但因北檢、北院皆屢傳張滔不到，認為他已逃匿，對他發布通緝。
北院於審理張滔案件時，發現他另涉偽造文書、背信案件，向北檢告發指出，張滔涉於97年間，利用弟弟的證券戶下單買賣股票，另利用旗下的華豐生物科技公司以「購買藥酒」為由，與傑林公司進行假交易，掏空華豐1705萬元，並將錢私自挪用償還丙種墊款，北檢調查後，今將張滔起訴。
此外，北院另告發曾與張滔共同涉入眾星國際炒股案被判刑的盛天隆負責人汪嘉新，指他於100年6月間，擅自以公司名義開立1325萬元的支票，借給太子汽車集團的負責人許勝發，但許還錢後，汪卻將借款私吞，北檢今依業務侵占罪將汪起訴。
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