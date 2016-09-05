小三嗆元配挨告 撇罪自稱「收錢陪睡的妓女」

2016-09-05 13:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣謝姓女子與已婚的鄭姓男子有染，卻打電話向鄭男的元配嗆聲，要求元配「出面解決」三角關係，元配告上法院，她卻辯稱不知鄭男已婚，她並暗指自己是收錢跟鄭男上床的妓女，並沒有破壞鄭男與元配婚姻之意，不過，台中高分院不採信，認定謝女與鄭男至少通姦7次，依相姦罪判處謝女徒刑5月，可易科罰金共15萬元，全案判決確定。

判決書指出，謝女是在2012年間委託謝男仲介房屋租賃而相識，翌年（2013年）10月間，謝女腳扭傷，商請謝男幫她處理雜務而生情，同年11月至2014年6月，雙方多次發生性關係，不料，謝女卻於2014年10月間，打電話給鄭男的元配，宣稱自己是鄭男的「前女友」，與鄭男發生多次的性關係，要求元配「出面解決」三，元配氣得怒告謝女妨害家庭。

檢方偵辦時，謝女否認向元配嗆聲，她辯稱不知鄭男已婚，交往數月後，她發現謝男舉止怪異，例如兩人一起逛街，鄭男會跟她保持距離，還不斷四處張望，她查閱鄭男的臉書，才得知鄭男已婚，想跟鄭男分手，鄭男卻不斷糾纏，她才會打電話給元配，請元配約束鄭男。

謝女並暗指自己是妓女，她宣稱，她只要陪鄭男睡覺聊天，鄭男就會給她錢，她與鄭男的交往，「不是一般男女以婚姻共同生活為目的」，鄭男也騙她未婚，她確實不知鄭男已婚。

不過，台中高分院卻認為，交往初期，謝女可能不知道鄭男已婚，但交往至2013年10月，謝女已得知鄭男已婚，卻仍與鄭男發生性關係至少7次，至於謝女辯稱只是拿錢陪鄭男睡覺聊天等說法，台中高分院也不採信，依通姦罪判處徒刑5月，可易科罰金，全案確定不能上訴。